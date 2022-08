Padova, l’ex Jelenic: “Finale playoff? Noi sfortunati, a Palermo è dura per tutti”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista del Padova

Mediagol ⚽️

"Mi sto allenando, sto bene. Ho avuto qualche offerta che sto valutando. Sicuramente non resterò fermo. Cerco di essere più in forma possibile per quando arriverà la chiamata giusta". Lo ha detto Enej Jelenic, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Attualmente svincolato dopo l'addio al Padova, il centrocampista sloveno è tornato a parlare della finale playoff persa contro il Palermo di Silvio Baldini.

"Siamo arrivati fino in fondo e poi ci è mancato l’ultimo pezzo come l’anno prima e come accaduto anche in campionato. Non siamo stati fortunati in casa, poi al ritorno beh, a Palermo è dura per tutti. Eravamo carichi, pensavamo di poter fare bene. Palermo è una piazza importante. Sono curioso di vedere come si comporterà la nuova proprietà", le sue parole.

FUTURO -"Perché non sono rimasto a Padova? Abbiamo parlato del rinnovo. Poi ci sono stati cambiamenti e hanno abbassato il budget. Non è detto che non torni, siamo in contatto. Però sono cambiate tante cose. Sono in Italia da tanti anni, ho una figlia di quattro anni e un bambino di un mese. Voglio continuare in Italia. Sto valutando le offerte migliori".

SERIE B -"La B di quest’anno promette spettacolo? Una B così non si vedeva da tanto tempo. È una Serie A di secondo livello, ci sono tante squadre importanti. Mi piacerebbe giocarla. Speravo di andarci con il Padova, ma è andata male. Se la racconto a qualche nipote che abbiamo fatto tanti punti e non siamo saliti non ci crede", ha concluso Jelenic.