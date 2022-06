Padova, la carica di Caneo: “Qui per competere in prima fascia. Saremo aggressivi”

In seguito al divorzio tra l'allenatore Massimo Oddo ed il Padova , il club patavino non si è fatto trovare impreparato nella scelta del suo successore, presentando ufficialmente come nuovo tecnico, l'ex Turris , Bruno Caneo . Il nuovo mister della formazione biancoscudata, nel corso della conferenza stampa di presentazione, si è mostrato carico per la sua nuova avventura, che vedrà la formazione padovana nuovamente tra le big della Lega Pro . Il Padova contenderà nuovamente uno dei quattro posti disponibili verso la Serie B , dopo due finali playoff perse, di cui una proprio contro il Palermo di Silvio Baldini . Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico classe 1957.

"Voglio ringraziare la Presidente Bianchi, il ds Mirabelli, mister Oddo che ha fatto un gran lavoro in questi mesi, e tutta la Turris. Sono molto emozionato e stimolato in questo momento. Ho l’obiettivo di crescere professionalmente, volevo fortemente competere in prima fascia. Sapevo che avrei rischiato di poter rimanere fermo, ma so che il lavoro che ho fatto a Torre del Greco era importante: Padova è un punto di partenza. La squadra che andrò ad allenare avrà la sua identità ben precisa. Da calciatore ero aggressivo, dinamico ed intraprendete, credo che forgerò la squadra su queste caratteristiche. Non sono molto loquace, vorrei far parlare il campo. Avremo una mentalità propositiva, difendere attaccando, voglio far giocare bene la squadra, tutti devono essere protagonisti in campo. Sarà un 3-4-2-1 più che 3-4-3. Giocatori richiesti in avanti? Io valuto le specificità dei calciatori ed il direttore avvalla o meno la scelta. Abbiamo cominciato a parlare, ma fare nomi è prematuro. Credo molto nel poter intravedere le qualità dei calciatori e poterli trasformare in base a queste qualità che hanno. Le punte devono dialogare insieme e tirare in porta, il resto della squadra dovrà sostenere l’attacco. Riusciremo a fare più conclusioni possibili in porta.