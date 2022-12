Padova in lutto per la scomparsa del giovane Ntube: il cordoglio del Palermo

Il Palermo si stringe attorno al Padova dopo la scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube . "Il Palermo esprime il cordoglio per la scomparsa prematura di Manuel Lorenzo Ntube, difensore del settore giovanile del Padova", la nota diramata pochi istanti fa dal club di viale del Fante su Twitter. Il giovane difensore della formazione Under 17 del Padova è morto lo scorso 30 novembre a Ferrara, travolto da un Suv mentre era in sella a una bici. Suo fratello maggiore Michael , classe 2001, gioca nell' AlbinoLeffe .

"Il Calcio Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale. L’intera società Biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel", il comunicato diramato dalla società veneta dopo la tragedia.