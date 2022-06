Padova, Fortin: “Palermo? Mai vissuto un’atmosfera come quella del Barbera”

"Da quando sono molto piccolo ho sempre avuto il desiderio di emulare papà. Da bambino non puoi sapere se è il ruolo giusto, quindi è iniziato tutto come un gioco. Con il passare degli anni ho capito che questa strada faceva anche per me". Lo ha raccontato Mattia Fortin, giovane portiere del Padova, intervistato ai microfoni de "Il Mattina di Padova". Figlio di Marco Fortin, ex estremo difensore di Treviso e Vicenza, il classe 2003 è tornato a parlare della finale di ritorno dei playoff di Serie C contro il Palermo, andata in scena lo scorso 12 giugno al "Renzo Barbera". Ma non solo...