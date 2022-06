Padova, Coppola: “Il team di Oddo si è consegnato al Palermo. Due finali perse…”

Il Palermo ha battuto il Padova nella finale dei playoff di Serie C , staccando il pass per il prossimo torneo cadetto. Tra i tanti addetti ai lavori che hanno commentato la prestazione dei biancoscudati non le ha mandate a dire l'ex calciatore Maurizio Coppola che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni del Corriere del Veneto.

"Il finale di stagione è stato indegno e inconcepibile - afferma ai microfoni del Corriere del Veneto - La squadra si è consegnata al Palermo, non è possibile presentarsi così alla sfida decisiva. Una finale persa ci può stare, ma se ne perdi due di fila significa che ti mancano gli attributi per indossare questa maglia". Sulla graticola finisce anche Ronaldo: "Un capitano non può comportarsi così e farsi espellere in finale perché rifila una testata ad un avversario. Lui d'ora in avanti rimarrà quello che ha lasciato in dieci l squadra nel momento del bisogno. E poi, cosa ci ricordiamo di lui in questi tre anni a Padova? Qualche buona partita, qualche gol, ma poi è sempre sparito nei momenti decisivi, così come Chiricò".