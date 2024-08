Oxford-Palermo, alle 16 l’amichevole: ecco dove vedere la gara in diretta

Quinta ed ultima amichevole stagionale per il Palermo. Alle 15:00 (ora locale, ore 16:00 in Italia), presso il Kassam Stadium, la squadra di Alessio Dionisi affronterà l'Oxford United, club che milita in Sky Bet Championship (Serie B inglese). La partita sarà trasmessa in live streaming sul canale Youtube ufficiale del Palermo (non visibile in Irlanda e UK).