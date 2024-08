LIVE OXFORD-PALERMO 0-0: CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING

Secondo ed ultimo test in Inghilterra per la squadra di Alessio Dionisi. Dopo i successi contro Monza e Leicester, il Palermo affronta l'Oxford United, club che milita in Sky Bet Championship (Serie B inglese). L'amichevole andrà in scena alle 15:00 (ora locale, alle 16:00 in Italia) al Kassam Stadium. Per l'occasione, il tecnico rosanero ha scelto di schierare la squadra col solito 4-3-3, rinunciando a Fabio Lucioni, che non sarà disponibile a causa di un trauma contusivo al bacino. In extremis inserito in distinta anche Sebastiano Desplanches. Di seguito, le formazioni ufficiali e la diretta live streaming del match. In questo articolo troverete anche marcatori e tabellino.