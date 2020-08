Orlando: “Convenzione approvata dal Consiglio Comunale. Tifosi? La fortuna del Palermo…”

Il sindaco di Palermo in conferenza stampa.

Si è concluso da poco il primo giorno di ritiro presso la località di Petralia Sottana dei rosanero, che oggi hanno tenuto il primo allenamento sotto la guida del nuovo tecnico Roberto Boscaglia. Al termine della sessione pomeridiana il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, è intervenuto in conferenza stampa insieme al presidente Dario Mirri, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Il saluto a Petralia Sottana che ha dato il benvenuto alla società che adesso gioca in Serie C e che è attesa dal Barbera che l’amministrazione comunale metterà a disposizione interamente a suo carico per tutto l’anno. Un modo per dare il nostro incoraggiamento alla società e alla squadra e dare anche il benvenuto al nuovo allenatore. Convenzione già definita? È stata già approvata dal Cosiglio Comunale, deve essere materialmente firmata; si è fatto ricordo alla clausola dell’eventuale canone che deve essere fissato da un collegio di arbitratori. Noi stiamo lavorando perché tutte le associazioni sportive che utilizzeranno gli enti comunali per il 2020 non paghino canone di riutilizzo, sarà un’esenzione che non riguarderà solo il Palermo ma tutti gli enti sportivi. Mi sembra di poter dare una buona notizia. Portafortuna? Gli artefici della fortuna del Palermo sono i tifosi e i calciatori che scendono in campo, tutti compresi presidente e sindaco fanno solo da contorno. Stadio e tifosi? Vedremo cosa accadrà, una tifoseria come quella di Palermo è rara da trovare; ricordiamo che ha festeggiato la promozione in casa senza mettersi a rischio nessuno“.