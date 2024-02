Corini: “Tutto sulle condizioni di Lund, Graves e Lucioni. Domani gara importante”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini in vista del match tra Palermo e Como, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B.

Parola ad Eugenio Corini . L'allenatore del Palermo - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida tra la compagine rosanero ed il Como , in programma domani alle ore 16:15 allo stadio Renzo Barbera . Di seguito, le parole del mister nativo di Bagnolo Mella:

"Simon ha ricevuta questa botta e non è stato disponibile per la scorsa partita. Cercheremo di recuperarlo per Cremona. Lund ha avuto un sovraccarico al polpaccio, il dottore ha consigliato cautela e di conseguenza non sarà disponibile per questa partita. Desplanches un paio di settimane ancora, Lucioni è ancora presto per dire quando sarà disponibile. Domani è una partita importante, affrontiamo una squadra che ha grande ambizione. Qualche mese fa abbiamo fatto un'ottima partita a Como. E' oggettivamente una partita molto importante, il valore del Como è stato aumentato con il mercato di gennaio dove hanno preso giocatori di spessore. Merito dei ragazzi aver riportato entusiasmo. Quando fai delle cose positive e ti assumi responsabilità dobbiamo dimostrare ogni settimana di meritare quello che stiamo costruendo. Lo stadio ci sosterrà e ci darà una mano ma dobbiamo lavorare con equilibrio perché il Como è una squadra qualitativa. Sarà una partita tattica tra due squadre a cui piace giocare a calcio. Il fatto che i ragazzi sentono la fiducia dei tifosi permette di sviluppare al meglio le nostre caratteristiche. Abbiamo fatto una settimana di lavoro molto bene".