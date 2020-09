Odjer si presenta: “La verità sul mio arrivo a Palermo. Teramo? Io sono pronto”

Nella giornata di sabato l’ufficialità: Moses Odjer è un nuovo giocatore del Palermo.

Il centrocampista classe 1996, che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie anche di Salernitana e Trapani, ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. E questo pomeriggio è stato presentato in conferenza stampa: primo oggetto di discussione, la possibilità di esordire dal primo minuto in occasione della prima sfida di campionato, in programma domenica pomeriggio contro il Teramo.

“Quando è arrivata l’offerta del Palermo non ci ho pensato due volte e ho subito detto sì. I rosanero sono una squadra con una grande storia e non ho mai tentennato, ho chiesto solo alla società di darmi un paio di giorni per sistemare ogni cosa. Non è assolutamente vero che non volevo arrivare a Palermo. Teramo? Io sono pronto, ma la scelta spetterà al mister che deciderà nel corso della settimana. Prima di arrivare mi sono allenato da solo, poi deciderà il mister se avrò i 90 minuti nelle gambe o meno”, sono state le sue parole.



IL RITORNO IN SICILIA – “La Sicilia ha aiutato il rilancio della mia carriera, quando sono arrivato a Catania ero molto giovane e non sapevo parlare la lingua, non conoscevo nessuno. Posso solo essere grato a questa terra. Rapporto con il mio agente? Direi che è buono, abbiamo fatto degli errori ma adesso posso dire che è tutto risolto”, ha proseguito Odjer.