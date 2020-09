Odjer: “Obiettivo primo posto, darò il massimo. Centrocampo a due? Il mio ruolo…”

Parola a Moses Odjer.

Il nuovo centrocampista del Palermo, che nella giornata di venerdì ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022, è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Diversi sono stati i temi trattati dal classe 1996, che in Italia ha già vestito le maglie di Catania, Trapani e Salernitana: dalle sue caratteristiche, agli obiettivi personali e non in vista della nuova stagione.

“Boscaglia e il suo 4-2-3-1? Ho giocato in un centrocampo a due nella Salernitana e mi sono trovato molto bene, offrendo sia qualità che quantità. Palermo l’occasione per rilanciarmi? Sto lavorando tanto e sto dando il massimo, ho trovato la continuità e il mio obiettivo è quello di fare sempre meglio. Non sono ancora soddisfatto, voglio fare tanto: ogni giorno lavoro forte per migliorarmi”, ha proseguito Odjer.

OBIETTIVI – “Boscaglia? Non ho avuto modo di parlare molto con il mister, l’ho salutato allo stadio perché dovevo ancora fare i tamponi. Il nostro obiettivo è quello di fare bene e di vincere, il Palermo non appartiene a questa categoria e io stesso darò il massimo per aiutare questa squadra a risalire la china. Faremo di tutto per conquistare il primo posto”, ha concluso.