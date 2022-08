Novellino: “Serie B molto equilibrata. Palermo? Spero scelgano Corini”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico fra le altre ex Palermo e Juve Stabia

"Il mercato più bello lo hanno fatto la Juventus e la Roma. E mi piace il Milan con De Ketelaere". Lo ha detto Walter Novellino , intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal tecnico fra le altre ex Palermo , Juve Stabia e Avellino : dalla scelta di Paulo Dybala di approdare alla corte di José Mourinho dopo l'addio alla Juventus , al prossimo campionato di Serie B ai nastri di partenza. Ma non solo... "La Roma con Dybala alza l’asticella? Contro il Tottenham mi è piaciuta. Può fare molto bene. E poi leggo che potrebbe arrivare Belotti: sarebbe una bella operazione", le sue parole.

TORINO -"Si sta muovendo. Certo, quanto accaduto tra Vagnati e Juric non è stato bello. Però sono due persone dal carattere forte. Spero che abbiano fatto pace per davvero. Sono persone serie. La cosa più bella è che Cairo è rimasto in disparte: il Presidente ha capito lo sfogo di due persone che stanno gestendo molto bene la società. Io tante volte ho litigato con Foschi".