Palermo, il cerchio si stringe: poker di candidati per la panchina. La situazione…

Poker di candidati per la panchina del Palermo: il City Group non vuole sbagliare

Mediagol ⚽️

Scrupolo, minuziosità, oculatezza. Questi i criteri che ispirano rigorosamente il casting in corso di svolgimento in casa City Football Group per individuare il nuovo tecnico del Palermo FC.

PALERMO PANCHINA AMBITA

Una panchina particolarmente ambita, non solo su scala nazionale, dopo le dimissioni di Silvio Baldini protagonista, insieme all'ex direttore sportivo, Renzo Castagnini, dell'esaltante seconda parte di stagione che ha sancito il ritorno in Serie B del club di viale del Fante.

L’ALGORITMO

L'algoritmo è un concetto procedurale, di matrice prettamente matematica, che fornisce un parametro indicativo di base, ma è chiaramente fin troppo semplicistico, oltre che inesatto, pensare che il prossimo allenatore rosanero verrà scelto meramente in base ad un valore figlio dell'elaborazione di una serie di dati.

IDENTIKIT DELL’ALLENATORE IDEALE

Competenza, buonsenso, conformità del background professionale del soggetto in funzione degli obiettivi del club, conformità del credo tattico alle peculiarità dei calciatori in organico, piena aderenza alla filosofia ed al modus operandi della holding inglese di proprietà araba. Questi i principi fondanti che guideranno il percorso di management e proprietà nella strenua selezione dei candidati.

C'è voglia di compiere una scelta ponderata e accurata, puntando su un tecnico che abbia in dote tutti i requisiti utili a garantire progettualità, stabilità e risultati ambiziosi a medio-lungo termine.

La fase esplorativa, imperniata sul monitoraggio delle opzioni spendibili ed annessa composizione di lista di papabili per il ruolo, pare essersi conclusa.

I NOMI IN VANTAGGIO

Dai sondaggi legati ad appurare la disponibilità, inizialmente conto terzi, si è passati ad una decisa scrematura che ha dato il via ai colloqui diretti con i tecnici reputati potenzialmente idonei a ricoprire il ruolo.

EUGENIO CORINI

Lo step del primo confronto con Corini è stato certamente positivo. Profilo conosciuto e stimato dall'anima italiana del management rosanero, Gardini Mirri e Rinaudo, l'ex capitano del Palermo convince per esperienza, competenza, conoscenza della piazza, unitamente a stile, sobrietà ed eleganza sul piano relazionale e mediatico. Candidatura forte, le cui quotazioni salgono anche in virtù degli ottimi feedback giunti sulla scrivania di Brian Marwood, manager inglese della prestigiosa holding, che avrà significativo peso specifico in merito alla scelta. Uomo simbolo nella storia moderna del club rosanero e idolo dei tifosi, l'ex coach di Brescia e Lecce attende buone nuove con moderata fiducia.

LUCA D’ANGELO

Viva e plausibile anche la candidatura di Luca D'Angelo, tecnico abruzzese giovane ed in ascesa, autore di un ciclo importante sulla panchina del Pisa. Promozione in Serie B conquistata nel 2018-2019, due stagioni di transizione in cadetteria, quindi l'ultimo campionato di vertice con il sogno Serie A infrantosi nella doppia e rocambolesca finale playoff contro il Monza lo scorso maggio. Colloquio conoscitivo dall'esito soddisfacente anche per lui.

LEONARDO SEMPLICI

Altro profilo tenuto in debita considerazione nella lista è quello di Leonardo Semplici. Toscano come Baldini, ha costruito una operosa e pragmatica carriera partendo dal dilettantismo. Doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A con la Spal, due salvezze consecutive centrate in modo brillante con il club ferrarese, un'altra salvezza in massima serie ottenuta con il Cagliari. Esperienza e personalità non mancano di certo all'allenatore nativo di Firenze.

PAOLO VANOLI

Occhio all'outsider Paolo Vanoli, ex calciatore che ha forgiato le sue competenze, in termini tattici, tecnici e di gestione, nel settore tecnico della Figc per ben otto anni, sfiorando anche un Europeo Under 19 nel 2016 da tecnico con la selezione azzurra di categoria. Quindi le esperienze, formative e di alto lignaggio, come collaboratore tecnico nello staff di Antonio Conte, al Chelsea prima ed all'Inter poi. Alla guida dello Spartak Mosca la conquista della Coppa di Russia ed un patrimonio di stima ottenuto in relazione a metodologie di lavoro, preparazione e lettura del match. Brian Marwood conosce e apprezza le peculiarità del suo profilo, anche se l'ipotesi di un suo approdo in Sicilia appare al momento più complicata.

GLI OUTSIDER

Aurelio Andreazzoli, pur apprezzato, sembra ormai fuori dalla corsa alla panchina del Palermo.

Ranieri e De Rossi restano piste suggestive, teoricamente in piedi ma difficilmente praticabili, per ragioni diverse.

King Claudio, totem del ruolo pluridecorato su scala internazionale, non costituisce per spessore, ingaggio e momento storico, una soluzione ipotizzabile per un club che punta innanzitutto ad assestarsi e consolidarsi al suo primo anno in Serie B. De Rossi stuzzica, ma rappresenta nella contingenza un ipotesi affascinante quanto rischiosa.

Il cerchio si stringe e la galassia citizens dovrà tirare fuori l'asso da un poker di candidati in prossimità del traguardo: Corini, D'Angelo, Semplici e Vanoli.

MISTER X. SI DECIDE ENTRO LUNEDÌ

Sullo sfondo resta il jolly di un quinto outsider che potrebbe sorprendere in extremis media e addetti ai lavori. La sensazione è che tra giovedì e venerdì prossimo dovrebbe arrivare la decisione, un eventuale annuncio potrebbe profilarsi tra la fine del weekend e la giornata di lunedì.

Dopo la gestione lucida, razionale ed ordinata della vittoriosa sfida contro la Reggiana, Stefano Di Benedetto siederà in panchina anche nel prossimo turno di Coppa Italia in programma sabato 6 agosto contro il Torino. Al triplice fischio del match dell'Olimpico potrebbe già virtualmente iniziare la nuova era sulla panchina del Palermo 2022-2023.