Novellino: “Baldini farà grandi cose a Palermo. Noi non siamo tecnici da Serie C…”

L'intervista all'ex tecnico di Venezia, Sampdoria, Napoli, Palermo e Juve Stabia, Walter Novellino, concessa in esclusiva alla redazione di Mediagol.it

"Il Palermo oggi? Sul momento attuale del Palermo, posso solo dire bravissimo a Silvio Baldini, che è un amico. I tifosi devono solo avere pazienza, sono sicuro che Silvio riuscirà a dare una svolta tattica e mentale alla squadra. Ho visto il Palermo del 2-2 di Campobasso, nonostante non abbia disputato la sua miglior gara, è una squadra che mi piace tanto, con il classico 4-2-3-1 che porta la firma di Baldini. Può solo far giocare Silvio con questo modulo, mantenendo la squadra alta, corta e aggressiva, comandando il gioco senza perdere distanze ed equilibrio. Con tutto il rispetto per il tecnico precedente, noi non siamo allenatori di Serie C.... insomma! Baldini è un amico ed un allenatore top, che per competenza e qualità non ha nulla da invidiare ai migliori profili in panchina oggi in Serie A. Silvio è una persona splendida e merita tanto. "