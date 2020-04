Nocerino-Mediagol: “Come allenatore ho una caratteristica particolare. Delio Rossi? Un grande uomo, che fortuna ho avuto!”

Antonio Nocerino e l’amore sviscerato per Palermo.

Nocerino-Mediagol: “Liverani allenatore nato, da Tedesco mi aspettavo altro. Futuro al Palermo? Rispondo così”

L’ex centrocampista rosanero insieme a tanti suoi ex compagni ha aderito a un’iniziativa davvero lodevole atta ad aiutare le famiglie meno abbienti del capoluogo siciliano in un momento drammatico vissuto a causa dell’emergenza Coronavirus. La piaga Covid-19 ha messo in ginocchio l’Italia e il mondo intero, anche una parte di Palermo si è trovata in difficoltà a causa della mancanza di beni primari per il sostentamento giornaliero. A questo punto sono entrati in campo una gran moltitudine di calciatori passati sotto l’ombra del ‘Renzo Barbera‘ che si sono uniti per aiutare Palermo attraverso il progetto “Insieme per Palermo” ideato in collaborazione con la Coop e la Fondazione Sicilia. Antonio Nocerino orgoglioso di far parte di questo progetto, ai microfoni della redazione di Mediagol.it, ha ricordato i tempi di Palermo attraverso la figura di Delio Rossi. Un allenatore importante per la crescita del centrocampista campano che adesso allena le giovanili dell’Orlando City e ha un modello preciso a cui ispirarsi.

Nocerino-Mediagol: “Ex Palermo ricambiamo amore della città. Chiellini grande uomo. Coronavirus negli USA? Vi racconto”

“Che tipo di allenatore sono? Non so cosa potrei essere, di certo sarò un allenatore onesto e rispettoso che sarà sempre sé stesso. Sicuramente uno che chiede tanto da sé e anche dai propri giocatori, mi sono messo in testa di voler fare quello che gli allenatori che non mi sono piaciuti hanno fatto. Se sarò bravo nella tecnica o nella tattica avverrà dopo, la cosa alla quale mi ispiro è rimanere me stesso senza modificare il mio carattere. Delio Rossi? Avercene allenatori e persone come lui, spero non sia finito nel dimenticatoio. Purtroppo nel calcio come nella vita chi dice la verità è visto male, chi non si identifica come uno Yes Man viene trattato diversamente . Ognuno è fatto in modo differente, Delio è un grande uomo e come caratteristica principale ha quella di essere limpido. Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori come Rossi, Iachini, Ranieri e Allegri; la cosa che mi ha colpito di più non è l’allenatore in sé ma l’uomo. Quando una persona è seria tu dai l’anima per quella stessa, Delio è un riferimento allucinante e spero possa continuare ad allenare perché sarebbe una fortuna per il calcio”.