Nocerino: “L’atmosfera del calcio del sud ti abitua a vivere poi la Champions League”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista di Milan e Palermo

Parola ad Antonio Nocerino. L'ex centrocampista di Avellino, Palermo e Milan si è raccontato a 360° ai microfoni de "La Casa di C". Tra le tante tematiche affrontare, l'attuale allenatore della Primavera del Potenza si è soffermato sulla sua prima esperienza lontano da casa: "La mancanza dei miei genitori era tanta, ma la voglia di arrivare era ancora più forte. Io piangevo tutte le sere, ma a mia mamma non l’ho mai detto. Quando sono andato via di casa mi disse ‘se piangi e hai voglia di tornare, noi siamo qui'. Ho fatto tutto il settore giovanile fino alla Berretti. Quando inizi a giocare a calcio hai un sogno e non sempre questi si realizzano. Avevo voglia, fame: volevo giocare e divertirmi. Questo mi ha spinto fin dove sono arrivato. A 18 anni ho avuto l’opportunità di fare la Serie B con l’Avellino, allenava Zeman“.

ZEMAN- “Mi ha dato la cultura del lavoro, la voglia di non mollare. La preparazione era dura, sapevo però che quell’anno mi poteva dare una spinta per la mia carriera. Quel momento lì mi è tornato utile quando ho giocato al Milan, alla Juve, al Palermo e in Nazionale. Mi ha insegnato a non risparmiarsi. Mi diceva sempre che i limiti non esistono, tu il massimo fin dove puoi spingerti non lo scoprirai mai. Non tutti abbiamo il talento, ma con il duro lavoro raggiungi i tuoi obiettivi”.

CARRIERA- “L’atmosfera del calcio del sud ti abitua anche a vivere poi la Champions League o partite di cartello in Serie A. Sono ambienti che tu hai già vissuto in proporzioni differenti. I derby del sud ti danno passione. Ma la Champions League è un altro mondo. La canzone, l’atmosfera, il modo di arrivarci. È un altro sport. La mia prima partita tra i professionisti fu Palermo-Avellino, in Champions Barcellona-Milan. Non amichevoli. In Premier invece Chelsea-West Ham. Partite piene di emozioni”.