Nedelcearu dopo Como-Palermo: “Tifosi eccezionali, con la Spal vogliamo i tre punti”

"Mi dispiace per ieri, a Como volevamo vincere come sempre". Così Ionut Nedelcearu , intervistato ai microfoni del sito ufficiale rosanero al termine della sfida contro il Como , andata in scena lunedì pomeriggio allo Stadio "Sinigaglia". Fra i temi trattati dal difensore del Palermo anche la prestazione offerta dalla squadra di Eugenio Corini , con uno sguardo al prossimo impegno ufficiale contro la Spal . "Abbiamo provato fino alla fine, purtroppo non ci siamo riusciti. Ma adesso pensiamo alla partita contro la Spal. Sì, anche io ho provato fino all'ultimo minuto, ho avuto due occasioni ma purtroppo la palla non è entrata. Mi dispiace, però testa alla Spal perché ce la possiamo fare", ha proseguito il centrale rumeno.

"I tifosi rosanero sono eccezionali, sia in casa, sia in trasferta ci seguono e ci stanno vicino. Vogliamo tornare a vincere perché è l'unica cosa che conta, per noi e per loro. Abbiamo conosciuto Nicolo Maja, siamo felici perché è tornato a sorridere dopo tanta sofferenza. Contro la Spal vogliamo tornare a vincere insieme ai nostri tifosi. Non pensiamo alla classifica perché la Spal come sappiamo gioca per la salvezza ma noi pensiamo solo a noi ed a vincere. Siamo già tornati a lavorare, sarà una settimana intensa, lavoriamo come sempre con un unico obiettivo: vincere sabato", le sue parole.