Napoli-Palermo, il doppio ex Mutti: “I rosanero non vanno sottovalutati”

NAPOLI-PALERMO - "Per me Conte ci tiene alla Coppa Italia, non credo farà un turn over così ampio. Il Palermo non va sottovalutato per me. Se il Napoli cambiasse tutto l’undici sarebbe comunque una buonissima formazione, ma magari non hanno mai giocato insieme. Anche il Palermo, sono convinto, metterà la miglior formazione in campo contro il Napoli".