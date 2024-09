Napoli-Palermo, i rosanero si allenano al Renzo Barbera in vista della Coppa Italia. Dionisi punta su…

I rosanero dopo il pareggio di sabato contro il Cesena sono dunque tornati in campo per prepararsi al meglio per la sfida di questo giovedì contro il Napoli in Coppa Italia. La squadra guidata da mister Dionisi, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha effettuato un’esercitazione sul possesso palla e una partita in una porzione ridotta del campo.