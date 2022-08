Moreno Longo: “Palermo? Avrei dato il 110%. Citro e quei palloni in campo…”

Le dichiarazioni rilasciate da Moreno Longo, tecnico fra le altre ex Frosinone

"Vagnati-Juric? Cose che ogni tanto capitano anche se non dovrebbero capitare. Che il video sia uscito non è positivo". Lo ha detto Moreno Longo, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal tecnico fra le altre ex Torino, Frosinone e Alessandria: dal futuro di Andrea Belotti, attualmente svincolato dopo l'addio al Toro, all'accostamento al Palermo dopo le dimissioni di Silvio Baldini. Ma non solo...

TORINO - "Il mercato è complicato per tutti. Sostituire i partenti non è facile. Erano di alto livello. Da Praet a Pobega fino a Belotti e Brekalo. Ma il mercato va fatto con oculatezza per cercare di non sbagliare. Il Toro allestirà una squadra competitiva. Belotti verso la Roma? Potrebbe essere la piazza giusta. Vedo entusiasmo e una squadra che si è rinforzata tanto. Per lo step che ha voluto e cercato di fare rimanere in Italia alla Roma potrebbe essere la soluzione migliore".

PALERMO - "Io accostato al Palermo? La notizia l’ho vissuta come una bella notizia. Palermo è una grande piazza. Quando ero a Frosinone lottavo con tutte le forze per il Frosinone e ho fatto il professionista. Sarei andato dando il centodieci percento. Quei palloni in campo? Sono un professionista e cerco di lavorare al massimo per il club in cui. In quel Frosinone-Palermo la A era un obiettivo da raggiungere e l’ho raggiunta. I palloni beh, fa parte del gioco anche quello. Un nostro ragazzo, Citro, fece quel gesto istintivo, non potevano ne tornare indietro e ne metterlo alla gogna. Sa di avere sbagliato".

SERIE B -"È un gran bel campionato con squadre importanti. Ci sono organici molto competitivi. Genoa, Cagliari e Parma sono le favorite per i primi due posti. Poi occhio a Frosinone e Ternana. Il mio futuro? Ho risolto il contratto con l'Alessandria perché sono cambiati i programmi rispetto a quando sono arrivato. Mi dedicherò all’aggiornamento", ha concluso Longo.