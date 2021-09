Monterosi-Palermo, sfida inedita: nella scorsa stagione prime volte amare

I rosanero domenica affronteranno in quel di Viterbo la matricola Monterosi nella sfida valida per la 5a giornata di Serie C

Il Palermo va incontro a una sfida inedita, i rosanero nel pomeriggio di domenica incontreranno infatti il Monterosi Tuscia. Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi hanno voglia di rialzare la testa dopo tre turni senza vittorie frutto di due pari e una sconfitta. Per riuscire ad agguantare i tre punti servirà scendere in campo con la testa senza sottovalutare neanche per un momento l'avversario, sebbene sia ultimo in classifica con la peggiore difesa. Il club laziale è alla prima avventura tra i professionisti e di conseguenza per loro quasi tutte le sfide di campionato sono state e saranno inedite. Il Palermo non dovrà deconcentrarsi visto che con le prime volte il rapporto non è per nulla positivo. Nella scorsa stagione nelle prime giornate arrivarono le sconfitte contro Teramo e Bisceglie, due squadre mai incontrate fino ad allora. L'unica occasione in cui i rosanero vinsero la propria partita contro una "cenerentola" fu quella in cui sconfissero la Paganese al "Barbera". Fuori casa sono stati zero i successi, unico punto guadagnato lontano dalla Sicilia fu a Vibo Valentia contro la Vibonese. Nella nuova stagione è arrivata la vittoria in Coppa Italia contro il Picerno, squadra mai affrontata nel corso della storia rosanero.