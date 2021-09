Vecchio Palermo, ammessi crediti per 48,9 milioni: respinte richieste Foschi-Lucchesi

I creditori a partire dallo scorso luglio hanno ricevuto un pagamento parziale, visto che al 30 giugno sono stati ricavati circa 3,3 milioni

I curatori fallimentari hanno confermato che dal "vecchio" Palermo i creditori attendono di ricevere 48,9 milioni, cifra che tenderà ad aumentare considerando che ulteriori 13 domande dovranno essere esaminate. L'udienza per valutarle, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', si terrà il prossimo 22 ottobre. Nel frattempo i creditori a partire dallo scorso luglio hanno ricevuto un pagamento parziale, visto che al 30 giugno sono stati tratti circa 3,3 milioni. Tale somma è stata ricavata dalla vendita dei cimeli all'asta (63.828 euro), 171 mila euro dalla Lega B più la metà della cessione di Gnahorè all'Amiens (550 mila euro). I restanti 587 mila euro sono stati dilazionati in 24 mesi, ci sono infine 8.635 euro attesi dall'ex dg Lucchesi come «spese soccombenza». Il dirigente oggi al Monterosi aveva presentato ricorso nella speranza di «ottenere l'ammissione al riparto di credito, per un importo pari a 170.981 euro, ma è stato respinto in Cassazione. Tra le altre richieste pendenti, risultano rigettate quelle di Rino Foschi, di Riscossione Sicilia e dell’agenzia di procuratori».