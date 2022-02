Monterosi, Lucchesi: “Le rivali del Bari? Solo due squadre ben attrezzate”

Le parole del dirigente del Monterosi, Fabrizio Lucchesi, alla vigilia della sfida contro l'Avellino

Avellino e Monterosi si preparano ad affrontarsi dopo i rispettivi successi maturati contro Catanzaro e Taranto. Sabato, alle 17,30, al "Partenio-Lombardi" , è in programma la sfida valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C tra le due compagini. Alla vigilia della sfida, il dirigente della compagine laziale Fabrizio Lucchesi, ha fatto il punto sul momento vissuto dai Lupi.

"Per noi sarà una partita di sofferenza, l'Avellino è una squadra importante, la colloco dopo il Bari insieme al Catanzaro tra le più attrezzate, un club blasonato. Sarà una partita difficilissima in cui cercheremo di mettere in difficoltà l'Avellino sapendo che è più forte di noi. Cercheremo di creargli problemi come all'andata dove abbiamo vinto anche con un pizzico di fortuna. Noi a gennaio abbiamo solo sostituito alcuni giocatori, siamo la squadra più giovane del girone, è questa la nostra mission, valorizzare i giovani e l'obiettivo resta al salvezza, che speriamo possa arrivare presto. Il presidente parla di serie B? Non lo contraddico, è un uomo creativo, ci dà stimoli e motivazioni, ma io sono un umile uomo di campo e resto con i piedi per terra".