Monopoli, Scienza: “La mia sul Palermo, con la Turris non meritava di perdere. Ho un rammarico”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Monopoli.

Intervenuto ai microfoni della stampa prima della partenza alla volta del capoluogo siciliano, il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza ha detto la sua in vista della sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Nei giorni scorsi, la società pugliese ha comunicato che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stata sottoposta la squadra ha dato esito negativo per tutti. Qualora dovessero risultare negativi anche al secondo tampone, dopo le visite mediche, i calciatori in questione potranno essere riaggregati al gruppo squadra.

“Queste sono partite che si caricano da sole, non necessitano di altri stimoli. Tutti i calciatori vorrebbero giocare sfide del genere in uno stadio di quella caratura. Il mio grande cruccio è dover affrontare questa partita con un organico al lumicino. Abbiamo registrato un’ultima defezione come quella di Arlotti che sottrae un altro elemento alla possibilità di effettuare le rotazioni. Sarà difficile recuperare i giocatori negativizzati. Sarà importante avere il centrocampo attento in gradi di leggere le varie situazioni. Mi aspetto una reazione rabbiosa dopo aver commesso l’ingenuità negli ultimi 25 minuti contro il Bisceglie. Una squadra esperta probabilmente non avrebbe mai subito quel gol”, sono state le sue parole.

PALERMO – “Un avversario impegnativo e molto complicato, sarà durissima. Il Palermo ha perso la partita su un contropiede finale, per la verità ben congegnato dai campani, ma solo al termine di un match nel quale aveva letteralmente assediato l’avversario. Non avrebbe meritato di perdere. Compagine tra le più forti del girone con un passato davvero importante. Ha giocatori capaci di metterti in difficoltà in qualsiasi momento ed è guidata da un allenatore molto bravo come Roberto Boscaglia che in carriera ha vinto tanto”, ha concluso Scienza.