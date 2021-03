Monopoli, salgono a sette i tesserati positivi al Covid-19: sabato la sfida contro il Palermo

Altre due positività al Covid-19 in casa Monopoli.

La società biancoverde ha diramato nella giornata di oggi un comunicato attraverso il quale ha reso noto l’esito dei test effettuati ieri. Di seguito la nota del club.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, domenica 14 marzo, sono state riscontrate due nuove positività al COVID-19, di un componente dello staff tecnico e di un calciatore. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare.

La società comunica altresì, che un calciatore, dopo la positivizzazione, ha effettuato il test molecolare di controllo il quale, ha dato esito negativo. Attualmente, sono sette le positività appartenenti al gruppo squadra. L’intero gruppo squadra nella giornata di domani, martedì 16 marzo, effettuerà un nuovo ciclo di tamponi, nel rispetto del protocollo FIGC”.

Una vera e propria tegola per il prossimo avversario del Palermo: in occasione della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, gli uomini di Giacomo Filippi, infatti, affronteranno proprio il Monopoli. La sfida è in programma sabato 20 marzo alle ore 15.00 allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”.