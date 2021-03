Monopoli-Palermo, accadde all’andata: al “Barbera” finì 3-0 per i rosanero. Il racconto del match

Tre a zero. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 29 novembre allo Stadio “Renzo Barbera“.

Stavolta sarà Monopoli-Palermo: un match di fondamentale importanza per gli uomini di Giacomo Filippi in ottica play-off. I rosanero occupano attualmente il nono posto della classifica del Girone C di Serie C a quota 39 punti, mentre i pugliesi – all’undicesimo posto – hanno conquistato fin qui 34 punti.

In occasione del match d’andata, la compagine siciliana ha sfoggiato una prestazione lodevole, dominando un match dal canovaccio tattico ben diverso da quello dei turni precedenti. Corto, alto, coeso e aggressivo, un Palermo che ha sfoderato grande reattività in sede di contrasto e palle contese, distinguendosi per linearità e fluidità ogni qualvolta ha dovuto fornire sbocco verticale alla sua manovra.

L’avvio del match è scosso da un’ingenuità clamorosa dei padroni di casa, una leggerezza di Somma costringe Pelagotti a commettere un’irregolarità: il retropassaggio dell’ex centrale del Brescia è dosato molto male, con il portiere ex Empoli costretto a prendere la sfera con le mani per evitare guai peggiori. La susseguente punizione in due dal limite dell’area piccola viene calciata debolmente dalla formazione ospite ed il Palermo scongiura il pericolo. Rauti affonda in ripartenza e confezione un tiro-cross su cui Floriano arriva con il passo lungo, non riuscendo a coordinarsi a dovere. Il gioiello scuola Torino si guadagna il calcio di rigore che sblocca il match al minuto venti: Almici trasforma con precisione e freddezza battendo Menegatti. Neanche il tempo di esultare e metabolizzare la variazioni di punteggio che il Palermo trova il gol del raddoppio: il corner calciato da Silipo è arcuato e con i giri giusti, la girata di testa di Marconi imperiosa e vincente. I rosanero gestiscono il doppio vantaggio in scioltezza, non corrono particolari rischi in fase difensiva, con la prima frazione che si chiude senza ulteriori sussulti.

In avvio di ripresa, il Monopoli prova a spingere nel tentativo di accorciare le distanze e riaprire il match. Ma è il Palermo a trovare il meritato tris al minuto settantacinque: su invito in verticale di Almici, Kanoutè affonda sul binario destro e confeziona un assist a rimorchio per Saraniti; l’attaccante rosa, spalle alla porta, lavora magistralmente la sfera e si gira con fare fulmineo, scagliando un sinistro potente e preciso che batte Menegatti, con la gara che di fatto si chiude qui.