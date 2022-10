Modena, Tesser: “Palermo da non sottovalutare. Domani in campo con cattiveria”

“In attacco un paio di situazioni si sono risolte a livello di infortuni. Domani non ci sarà Bonfanti che non sarà convocato. Abbiamo bisogno e volontà di fare punti e dovremo fare la partita noi. Il VAR è un fattore positivo anche se qualche errore continua ad esserci, tutto sommato però sono favorevole perché si è ridotto il margine d’errore. Domani servirà un Modena cattivo e capace di soffrire, troveremo una squadra da non sottovalutare, il Palermo gioca bene ed è micidiale in contropiede. Poli sarà convocato e la sua capacità di gestione palla potrà essere utile. Panada e Cittadini sono a disposizione.

Il Palermo ha giocatori importanti in tutti i ruoli, è una rosa molto valida. Nel calcio capita che i risultati non rispecchino quanto fatto in campo. Azzi nasce come esterno alto d’attacco, schierarlo davanti in C è più facile, in B diventa più complicato. Bonfanti ha una contrattura muscolare e dovremo gestirlo".