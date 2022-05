Modena, Tesser: “Favorite ai playoff di Serie C? Padova e Reggiana top, Palermo…”

Le dichiarazioni di Attilio Tesser, tecnico del Modena già promosso in Serie B, sulle squadre favorite nei playoff di Serie C

"A Modena avrei dovuto arrivare già nel 2012: avevo trovato un accordo con Caliendo, Secco e Cannella ma poi non se ne fece nulla perché erano ancora in trattative per l’acquisto della società. Rivetti?Un presidente che si rivolge in quel modo ai tifosi non l’avevo mai sentito. Ma il presidente del Modena si è conquistato un grande carisma presso la tifoseria emiliana. Per quasi dieci anni non ho letto i giornali locali, ho ripreso a farlo quest’anno. Non volevo vedere la rassegna stampa ma la mandavano agli altri componenti dello staff e ho iniziato a leggerla pure io. Mi è stato utile, se le critiche sono costruttive è bene ascoltarle. Coi giornalisti ho sempre avuto un buon rapporto, mi possono chiamare sempre. Con loro niente simpatie o antipatie ma solo chiarezza. Playoff?Reggiana e Padova su tutte, poi come outsider Palermo e Feralpi, non il Foggia perché se la deve vedere con l’Avellino per il quale faccio il tifo, essendomi trovato molto bene in quella città“.