Modena-Palermo, oltre 3000 tifosi rosa al “Braglia”: in vendita altri 500 biglietti

Dopo il convincente successo maturato in casa contro il SudTirol, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Modena al "Braglia" sulle ali dell'entusiasmo a seguito delle due vittorie consecutive ottenute contro il Venezia e contro i biancorossi. Anche in questa occasione, la formazione di Eugenio Corini potrà contare sul caloroso apporto della tifoseria rosanero.