Modena-Palermo, la poesia di Fra’ Domenico Spatola: “Fuori casa fa più storia!”

Zero a due. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Alberto Braglia". Un successo, quello conquistato dalla squadra di Eugenio Corini ai danni del Modena, ottenuto grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo da Liam Henderson e Leonardo Mancuso. Si tratta della sesta vittoria in otto gare disputate e del quarto successo di fila in trasferta.