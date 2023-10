Modena-Palermo, La Gazzetta dello Sport: “Corini con testa e cuore. Quel record…”

"Corini con testa e cuore". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle dichiarazioni rilasciate dal tecnico Eugenio Corini in vista della sfida contro il Modena , in programma sabato 7 ottobre alle ore 14:00 allo Stadio "Alberto Braglia".

"Prove di perfezione. Perché l’avvio di campionato è sotto gli occhi di tutti, ma per sognare in grande bisogna dare continuità. Corini sa che il Palermo può esprimersi ancora meglio ed è su

Contro gli uomini di Paolo Bianco, Matteo Brunori e compagni potrebbero centrare il quarto successo esterno di fila dopo le vittorie ottenute in trasferta contro Reggiana, Ascoli e Venezia. Ed è proprio in quel di Modena che "il particolare può fare la differenza: un movimento, una scelta iniziale, una giocata. Perché chiudere prima della seconda sosta del campionato con la quarta vittoria in trasferta di fila vorrebbe dire immettersi sulla strada verso un altro record". Ovvero quello degli otto successi consecutivi lontano dal "Barbera", che appartiene al Palermo 2013/14 allenato da Beppe Iachini. Numeri che portarono alla promozione diretta in Serie A.