Modena-Palermo, GdS: “Dubbi in mediana per Corini, ballottaggio Lund-Aurelio”

Le ultime in vista della sfida Modena-Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Braglia".

Mediagol ⚽️

"Corini studia il miglior Palermo per affrontare il Modena". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero e sulla gara contro gli uomini di Paolo Bianco, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Braglia". "Una trasferta insidiosa contro una formazione che ha diversi giocatori di qualità e sa rendersi sempre pericolosa anche con iniziative dei singoli".

Nessun dubbio sul modulo, con il tecnico di Bagnolo Mella che punterà ancora una volta sull'ormai consolidato 4-3-3, che "dà garanzie e ha anche portato risultati positivi. Grande equilibrio in campo, solidità difensiva e alto indice di pericolosità in fase offensiva". Corini, inoltre, rispetto all'ultima partita, dovrebbe confermare in blocco la difesa. Lund, dunque, dovrebbe partire dal primo minuto per poi lasciare spazio ad Aurelio nella ripresa. "Anche se non è da escludere il contrario, ovvero l’ex Pontedera dal primo minuto e il nazionale americano subentrante nel secondo tempo".

"In mediana tanti i dubbi con nessuno certo di un posto. L’abbondanza consente a Corini di riservarsi più tempo possibile per decidere chi mandare in campo e chi sfruttare a gara in corso. In pole per il ruolo di regista c’è Gomes, che offre più copertura, e potrebbe avere la meglio su Stulac, considerato che il Modena gioca con un trequartista classico come Tremolada", si legge. Al fianco di Gomes potrebbe trovare spazio Henderson e Segre, che sembrano favoriti su Coulibay e Vasic.

"In avanti la certezza è Brunori", supportato dal solito Di Francesco e da Insigne, che ha recuperato dalla sindroma influenzale con stato febbrile che lo ha costretto ai box in occasione del match contro il Sudtirol. "Un tridente rapido e che consente di sviluppare al meglio il gioco sulle corsie esterne", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.