Modena-Palermo: Brunori, Soleri e… Contro i canarini segnano tutti

"Vedi Modena e poi... segni". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Modena e Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Braglia"."Il Palermo è pronto per affrontare la trasferta in terra emiliana contro la squadra di Bianco, una delle migliori di questo inizio campianato sia per gioco espresso che per classifica", si legge. Dal canto suo, il Palermo arriva a questa gara dopo la vittoria ottenuta al "Renzo Barbera" contro il Sudtirol, ma soprattutto dopo i tre successi consecutivi conquistati in trasferta sui campi di Reggiana, Ascoli e Venezia.