Modena-Palermo, al via la vendita dei biglietti: info e costi per il settore ospiti

Archiviato il deludente pari a reti bianche contro il Cittadella, il Palermo guidato da Eugenio Corini ha iniziato quest'oggi la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Modena di Attilio Tesser, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 29 ottobre alle 14:00 allo stadio "Alberto Braglia". Già in vendita i tagliandi relativi al settore ospiti per assistere al match tra canarini e rosanero. Di seguito le info sulla vendita dei biglietti per la gara Modena-Palermo, comunicate attraverso i propri canali di riferimento dal club di viale del Fante.