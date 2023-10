Modena, Bianco: “Palermo equilibrato. Vogliamo riscattarci dopo ko contro il Venezia”

E' tutto pronto allo stadio "Braglia" dove, questo pomeriggio, Modena e Palermo si affronteranno nel match valido per la nona giornata di Serie B. Una sfida analizzata, a pochi minuti dal fischio d'inizio, dal tecnico dei canarini, Paolo Bianco.

"Vogliosi di riscattarci? Assolutamente sì, l'ho detto subito dopo la scorsa partita Dalla gara col Venezia ci portiamo dietro insegnamenti e dobbiamo capire se abbiamo imparato da questi errori. Non poteva esserci avversario migliore per capirlo. Noi e Palermo cosa abbiamo in comune? Siamo equilibrate. Subiamo meno tiri verso la porta e siamo tra le prime squadre che creano di più e calciano di più verso la porta. Questo è l'equilibrio che cerchiamo e sotto questo aspetto noi e i rosanero siamo simili".