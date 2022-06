Mirri: “Serie B un obiettivo. La scelta di Baldini, gli investitori e Lagalla…”

Parola a Dario Mirri. Nella serata di ieri, il presidente del Palermo è intervenuto nel corso della puntata speciale di "La Partita sul 13", andata in onda su Trm, per analizzare le tematiche più scottanti circa il mondo rosanero. La trattativa per la cessione delle quote di maggioranza del club di Viale del Fante procede, infatti, spedita col City Football Group che nei prossimi giorni si insidierà ufficialmente in quel di Palermo. Tra i tanti argomenti affrontati, Mirri si è soffermato sulla chiusura del triennio trascorso a tinte rosanero ma non solo.