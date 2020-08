Mirri: “No scommesse, arriveranno i migliori. Ecco il mio messaggio ai tifosi. Kraja, Peretti e Felici…”

“Abbiamo sempre rispettato i nostri avversari, loro però dovranno rispettare ciò che faremo e soprattutto ciò che presto diventeremo”.

Parola di Dario Mirri. Diversi sono stati i temi trattati dal presidente del Palermo, intervistato ai microfoni di ‘PalermoToday’: dagli obiettivi di mercato della dirigenza rosanero in vista della prossima stagione, al rebus allenatore. Sono diversi, infatti, i profili accostati al club di viale del Fante nelle ultime settimane, con Roberto Boscaglia in cima alla lista dei desideri dei rosanero, Aimo Diana e Fabio Caserta le alternative.

“Una parte della tifoseria chiede a gran voce una presa di posizione da parte del club sui tanti nomi accostati al Palermo negli ultimi mesi? Ma vorrei ricordare loro che più si parla più si corre il rischio di dire delle stupidaggini. Non solo, io penso che parlando continuamente correremo anche il rischio che le nostre dichiarazioni vengano strumentalizzate o addirittura male interpretate. Dunque, così come accaduto l’anno scorso, lasceremo parlare i fatti. D’altronde le chiacchiere le porta via il vento e a Palermo negli ultimi anni ne abbiamo davvero sentite tante e viste – purtroppo – troppe! Il Palermo è finalmente tornato fra i professionisti, sembra passato tantissimo tempo, ma in realtà solo un anno fa questi colori sparivano dal mondo del calcio, mentre oggi credo che per tutto il calcio, siciliano e non solo, possano nuovamente rappresentare un punto di riferimento. Capisco lo stato d’animo di chi ha a cuore il Palermo, noi però continueremo a lavorare in silenzio”, sono state le sue parole.

MERCATO –“Non dimentichiamoci che l’anno scorso in soli dieci giorni si è costruita una squadra che ha stravinto il campionato. Quest’anno proveremo a fare altrettanto, tenendo sempre tutti quanti bene a mente ciò che è accaduto nel mondo dal mese di marzo in poi, con tutte le conseguenze e gli stravolgimenti del caso. Con la sospensione prima e la ripresa poi dei campionati di serie C e B, era praticamente impossibile prendere un allenatore. Figuriamoci i giocatori. E non è un caso infatti che il mercato addirittura aprirà ufficialmente il primo settembre. La nuova e recentissima norma sul limite dei 22 calciatori consentiti nella rosa di ogni squadra ha poi stravolto ogni piano iniziale. Ad oggi abbiamo già metà rosa confermata e gli uomini che arriveranno dovranno essere i migliori, non si può sbagliare nulla, nessuna scommessa è consentita a chi ha l’onore di chiamarsi Palermo. Quando penso al nostro attuale organico, mi piace tenere occupati altri due posti che spero possano essere presto di Kraja e Peretti, due bravi ragazzi e spero presto degli ottimi nostri calciatori che vorrei tornassero ad indossare i colori rosanero. Aspettando e sognando, magari, anche di riabbracciare Felici, chissà!”, ha proseguito Mirri.