Mirri: “Martinelli uomo straordinario. Boscaglia? L’ho incontrato, mi sono fatto un’idea…”

È iniziato ufficialmente il nuovo ritiro del Palermo che da quest’oggi (martedì 25 agosto) si è ritrovato a Petralia Sottana.

I rosanero guidati dal neo tecnico Roberto Boscaglia prepareranno la stagione 2020/21 che li vedrà protagonisti nel girone C della prossima Serie C. Il mercato del club di Viale del Fante è entrato nel vivo sebbene manchino ancora dei tasselli importanti soprattutto a centrocampo dove Alessandro Martinelli non ha superato le visite mediche. Sugli obiettivi futuri del Palermo si è espresso il presidente, Dario Mirri, che si è concesso ai cronisti presenti in quel di Petralia.

Queste le sue dichiarazioni:

“Martinelli è un ragazzo e un uomo straordinario, sono convinto che supererà anche questa battaglia come ha fatto anche negli anni passati. Speriamo possa andare tutto per il meglio. La squadra sente l’assenza dei tifosi, un qualcosa che manca anche alla società. Non avevo ancora incontrato Boscaglia perché non fa parte delle mie competenze, l’ho incontrato e ho ritrovato in lui una persona solare ed entusiasta che ha tanta voglia di vincere come ha fatto spesso nella sua carriera. La montagna da scalare è davvero alta, ma sono sicuro che darà tutto. Mercato? Aspettiamo Alessandro a braccia aperte, lo attenderemo anche da qui a un anno. Arriveranno di sicuro dei giocatori a centrocampo perché la squadra ne ha bisogno qualora Martinelli non potesse unirsi al gruppo. Convenzione stadio gratuita per un anno? Se lo dice il sindaco vuole dire che è così, ne sono lieto e credo che faccia parte di quelle richieste che avevamo sottoposto all’amministrazione. Quello che sta succedendo nel mondo e in Italia non credo sia un problema legato solo al Palermo, ma riguarda tutto lo sport in generale“.