Mirri: “Il Palermo non è un gioco. Di Piazza in contatto con Tacopina, ho rifiutato di invitarlo al Barbera”

Una conferenza stampa nella pancia dello stadio “Renzo Barbera” per illustrare la sua posizione in merito alla spinosa querelle con il socio di minoranza, Tony Di Piazza.

Il presidente del Palermo, Dario Mirri, racconta agli operatori dell’informazione presenti la sua verità, il giorno dopo lo svolgimento di un’assemblea dei soci molto movimentata che ha messo ulteriormente in evidenza le divergenze di vedute tra l’azionista di maggioranza di Hera Hora e l’ex vicepresidente del club rosanero. Le parti cercheranno di concertare una convivenza imprenditoriale quanto più serena possibile, al fine di tutelare l’investimento compiuto e creare le premesse ideali affinché la squadra possa trovare stabilità ed equilibrio, centrando la seconda promozione consecutiva.

Nella giornata odierna il numero uno del club rosanero, accompagnato dal sindaco Leoluca Orlando e dall’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, è intervenuto in conferenza stampa analizzando così la questione legata alla posizione di Di Piazza:

“Dobbiamo tornare grandi e quindi bisogna guardare a chi è davanti a noi senza guardare indietro. Ho avvertito Di Piazza che il suo intendimento iniziale giorno per giorno sembrava cambiare, acquisire una quota del 40% sia in USA che in Italia abbia un valore preciso. Altrimenti perché io ho preso il 60%? Con la distanza era tutto un po’ più complicato soprattutto per lui, ci sono delle distanze assolute però non è detto che qui si facciano le cose malfatte. Qui c’è il modo di lavorare probabilmente non condiviso autenticamente e profondamente da Tony Di Piazza. Io sto due passi indietro, il profilo della società è quello del presidente che rappresenta l’azionista di maggioranza. Il Palermo, ripeto, non è un gioco; il calcio è una cosa serie perché è anche una passione per la gente“.

Sulla questione legata ad un possibile ingresso in società di Joe Tacopina: “Non conosco e non credo di volerlo conoscere, ha confermato di avere avuto dei contatti con Tony Di Piazza. Io continuerò a parlare con tanta gente, se arriverà qualcuno migliore di me per intraprendenza e passione mi farò da parte. Fino ad allora dovrò verificare ogni possibilità. A gennaio mi convocò uno studio di Roma (Tonucci) affermando che l’avvocato Tacopina era interessato alle quote del Palermo. Non appena seppi questa cosa non voglio dire che mi sono alzato subito, ma dopo circa cinque minuti ringraziando l’avvocato. Quello che è successo con Tacopina al comando sia a Bologna che a Venezia non mi ha per nulla convinto, poi ricordiamoci che quando era presidente dei lagunari sperava nella nostra retrocessione per risalire. Quello che ha fatto a Roma o a Bologna non è stato positivo, non vorrei che accadesse la stessa cosa che accadde al Palermo anche a Venezia. Ho mandato un messaggio a Tony Di Piazza spiegandogli la situazione e lì ho subito uno shock perché l’ex vice-presidente mi confermò di essere in contatto con Tacopina. A febbraio poi Di Piazza mi disse di voler invitare Tacopina a vedere una partita e io risposi di no perché la società non ne aveva intenzione“.