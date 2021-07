Mirri: “Futuro del club, ecco il piano. Serie B? Ci credevo”

Dal ritiro di San Gregorio Magno, le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Di seguito le sue dichiarazioni tra passato e futuro del club rosa con ampio spazio per il Palermo 2021/2022

"Non è cambiato nulla dall'impegno assunto due anni fa, abbiamo presentato un piano triennale che stiamo portando avanti nonostante la pandemia mondiale che ci ha fermati. Il progetto non cambia con noi che abbiamo l'ultima stagione in termini di impegno e di responsabilità, cosa succederà un giorno dopo ci stiamo lavorando e vedremo cosa succederà. Noi vogliamo dare una vita ulteriore al Palermo altrimenti non parleremmo di centro sportivo, sono convinto che tutto ciò che stiamo costruendo sarà il valore che gli investitori si aspetteranno. Non appena ci chiederanno qual è l'asset della squadra la risposta al momento sarà un pò debole, se avessimo centro sportivo e stadio di proprietà gli investitori avrebbero probabilmente più interessi. Avete creduto alla B nella scorsa stagione? Ci h creduto come tutti i tifosi e la delusione è stata enorme, la squadra ha dato tutto fino all'ultimo. Abbiamo giocato i playoff senza giocatori di un certo livello quali Lucca, Rauti, Odjer, Almici, Palazzi e Somma. Ieri parlavo con Ciccio De Rose con il quale provavamo a fare il conto dei giocatori disponibili in quegli spareggi, ammetto che facevamo fatica. I giocatori hanno dato tutto come noi, delusione enorme come tutti i nostri tifosi. Il mio obiettivo è fare meglio dello scorso anno, non so quanto meglio. Dobbiamo migliorarci e non commettere più gli stessi errori, così da poter costruire sulla base degli stessi. Il mio più grande errore? Non credo di averne uno in particolare, quello di non avere vinto dipende da me fino a un certo punto".