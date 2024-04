Mignani: “Stulac o Gomes? Rispondo così. Ranocchia con il Parma? Sta meglio ma…”

"Stulac o Gomes? Può servire l’uno e l’altro, serve qualcuno che sia bravo a fare entrambe le fasi e sbagliare il meno possibile. L’hanno fatto bene entrambi, con caratteristiche diverse. Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno per i primi tempi che abbiamo fatto, seconda parte del mio pensiero va all’inizio del secondo tempo diverso dall’altro. Con il Cosenza la squadra è entrata bene e ha dimostrato di avere la partita in gestione. Ranocchia? Vorrei avere l’intera rosa a disposizione ma questo fa parte del calcio, non ci devi pensare a chi manca. Sta meglio, col Parma non ci sarà ma a breve tornerà in gruppo. Formazione? Ogni giorno che alleno questi ragazzi mi faccio un’idea sempre più chiara. Fino a quando non alleni un giocatore non conosci il suo reale valore. Mi porto sempre dei dubbi perché spingono tutti allo stesso modo, ho fatto girare ed entrare quasi tutti. Mi porterò dubbi fino a domani, ma so benissimo che chi entra a partita in corso diventa più determinante di chi inizia".