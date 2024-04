Mignani: “Segre? Devo fare delle scelte. Cosenza ha sette vite. Piaciuta la gestione”

Michele Mignani, tecnico del Palermo, ha commentato in sala stampa il pareggio per 1-1 al "Marulla" contro il Cosenza. Per i rosanero in gol Alessio Buttaro, mentre per i rossoblù il calcio di rigore vincente dell'ex Gennaro Tutino. Di seguito le dichiarazioni del mister dei siciliani:

"L'esclusione di Segre? Non mi piace la parola esclusione, è stata una scelta quella di far giocare Buttaro. Tengo in grande considerazione tutti i giocatori, il mio lavoro è fare delle scelte, ho escluso anche altri. Oggi il Palermo ha provato ad andare a fare goal all’avversario. Nel secondo tempo la squadra ha subito poco. Cosenza? Una squadra che non molla mai, ha sette vite e lo ha dimostrato più volte. È una squadra che può giocarsi le sue chance per salvarsi. Non c’è una regola che dice che ci ha più possesso palla, vince la partita. Mi è piaciuta la gestione della palla del Palermo: l’ha utilizzata per far male all’avversario. In un paio di occasioni del secondo tempo siamo stati nella trequarti del Cosenza. Il Palermo avrebbe potuto vincere la partita".