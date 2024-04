Mignani: “Ranocchia è disponibile per domani. Reggiana? Obiettivo vincere la partita”

"Ranocchia? Sta bene, ha fatto tutta la settimana con la squadra. È fermo da parecchio tempo, per essere al 100% serve qualche altro allenamento ma è disponibile per domani. Può fare più cose e ci permette di cambiare nel corso della partita o dall’inizio grazie alle sue caratteristiche e alle sue qualità. Ho affrontato avversari che in un modo o nell’altro potevano metterti in difficoltà, col Parma bene in campo. Serve concretezza ed equilibrio e riuscire a fare gol per vincere le partite. Dobbiamo cominciare a lavorare su noi stessi per credere di poter essere mina vagante e squadra fastidiosa. Reggiana ha fatto bene in trasferta, a tratti esprime un buon calcio, ha vinto a Venezia. Dobbiamo essere bravi in entrambe le fasi. L’obiettivo è vincere la partita. Deve rischiare di più e capire quando è il momento di farlo durante la partita. Abbiamo le qualità per farlo. Dobbiamo essere consapevoli di dover essere pericolosi. Nedelcearu? L’ho atto giocare in quella zona perché pensavo potesse essere utile farlo giocare li. Lo può ripetere ancora. La disponibilità che ho ricevuto da parte di tutto è da me molto apprezzata. Tutti i difensori che ho in rosa posso essere utili".