LIVE Palermo-Reggiana, Mignani in conferenza: “La squadra ha un piccolo blocco mentale”

"Non sono stati fatti ancora i punti necessari per giocare matematicamente i playoff, è quelli sono la priorità. Poi una vittoria vittoria ti darebbe serenità e morale, domani vogliamo vincere la partita. Modulo? Quando mandi in campo una squadra devi avere un lavoro dietro, devi spingere in quella direzione per un po’ di tempo. Cambiare continuamente ti può togliere quello che hai consolidato. Non voglio buttare allo sbaraglio nessuno solo non provare a fare qualcosa di diverso. Di Francesco in coppia con Brunori con l’inserimento di Ranocchia? Possiamo fare quello che ci pare, lo può fare. La cosa più importante è avere presenza e soluzioni, fare male all’avversario. Abbiamo bisogno di tutto, di solidità e di fare gol. Quello che vado a ricercare è provare a vincere con un senso, ma vincere anche senza andrebbe bene. C’è un piccolo blocco nella testa della squadra, ma la voglia c’è. Ho visto la voglia di vincere nei ragazzi. Buttaro al posto di Di Mariano? In settimana abbiamo provato a cercare anche altre soluzioni, sappiamo quello che ci può dare Alessio, ma nel calcio ci sono anche gli imprevisti, anche se speriamo non succeda niente. Non puoi pensare di avere in quella zona solo un giocatore. La scelta dipende anche dall’avversario che vai ad affrontare".