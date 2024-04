Mignani: “Punto che ha molto valore, quando non puoi vincerla non devi perderla”

"Non guardo molto lontano, penso a stasera e da domani penso alla prossima partita. È stata una buona gara e sto stretto. Intensi e puliti nel primo tempo, abbiamo creato occasioni, partita equilibrata nella ripresa contro il Parma che non per niente è in testa alla classifica e abbiamo giocato alla pari e ci abbiamo provato fino alla fine per provare a vincere. A casa contenti stasera. Se l’avessimo vinta con un episodio saremmo stati ancora più contenti. Brunori era stanco, Di Francesco stava bene. Il Parma ha due centrali molto strutturati, molto bravi e attenti. Siamo stati pericolosi, con Coulibaly volevo mettere forza in mezzo al campo. Ci sono dei momenti in cui capisci che se non riesci a vincerla non devi perderla. Un punto che ha molto valore visto l’avversario. Quando sono arrivato qui non avevo idea di quello che potevo proporre ma ho avuto grandissima disponibilità da parte dei calciatori, primo pensiero dare solidità, il Palermo prendeva qualche gol di troppo. Lo abbiamo consolidato, non abbiamo preso gol ma dobbiamo essere propositivi e fare male all’avversario. Nel secondo tempo non puliti come nel primo ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Non sempre si può essere puliti, c’è anche l’avversario davanti. Il gol si può trovare in tante situazioni, anche su palla inattiva. Non lo abbiamo fatto benissimo ma la squadra è stata comunque brava a fare quello che abbiamo provato in allenamento. Di Mariano? Spero non sia out fino al termine della stagione, non ci sono fratture. Brutto taglio ma il peggio è passato, ora lo coccoliamo. Possono essere due punti persi ma anche un punto guadagnato, perché il Parma è il Parma. Ulteriore step di crescita. Anche a me piacerebbe vincere, ma a volte bisogna essere licidi nella disanima della partita e analizzare quello fatto bene e meno bene, noi abbiamo fatto bene".