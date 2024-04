Mignani: “Parma più forte di tutti, test impegnativo e veritiero. Voglio capire…”

Parola a Michele Mignani . Il tecnico del Palermo - in sede di conferenza stampa - alla vigilia della sfida tra Parma e rosanero, in programma venerdì al Renzo Barbera alle ore 20:30, ha presentato il match, affrontando diversi temi interessanti. Di seguito, le sue dichiarazioni:

"Domani incontriamo la prima in classifica, la più forte di tutti. Test impegnativo e veritiero per noi, sono curioso, voglio capire quanto la squadra ha lavorato per arrivare bene a questa partita. Dobbiamo avere l’ambizione di andare a prendere quelli che sono davanti, è una questione di mentalità. Non posso permettermi di andare troppo oltre col pensiero alla partita di domani, il Parma ha un allenatore che lavora con la stessa squadra da due anni. Ho già affrontato il Parma? Sono esperienze che ho fatto e che mi servono per raccontare ai miei ragazzi il livello del Parma, una squadra che è cresciuta e che ha dimostrato di essere la più forte di tutti".