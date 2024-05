Mignani: “Non basta quanto fatto, responsabilità mia. Trend si inverte con la fame”

“Tutte le sconfitte bruciano. Una partita due volti, primo tempo fatto male sotto tutti gli aspetti, l'approccio non è stato quello che dovevamo avere. La responsabilità me la devo prendere io. Nel secondo tempo la squadra ha reagito, ha provato a riprendere la partita. Non basta quello che abbiamo fatto, lavoriamo quotidianamente per migliorare: possiamo dire solo questo. I match sono sempre decisi da episodi, abbiamo sicuramente delle responsabilità sul gol però dovevamo essere in grado di riprenderla e di ribaltarla. Il primo tempo non mi è piaciuto per niente, voglio ripartire dalla reazione del secondo tempo. Se non tiriamo fuori il carattere diventa difficile arrivare infondo. Il trend si inverte cercando di tirare fuori la fame, quello che conta in questo momento del campionato. Tutte le squadre lottano per un obiettivo, dobbiamo lottare per il nostro obiettivo, per finire al meglio la stagione, per riconquistare la fiducia in noi stessi e dei tifosi. I tifosi ci seguono sempre, sia in casa che in trasferta. Il dispiacere nostro è infinito, al di là dei punti per la classifica cercare di regalare soddisfazioni ai tifosi è una'altra cosa predominante. Faremo di tutto per rimediare, conquistando una vittoria in casa che i tifosi meritano, così come voglio che la meriti la squadra. E' un'altra partita contro un'altra squadra della nostra categoria. Il nostro morale non è altissimo, non lo era quando sono arrivato e non lo è adesso. Ma dobbiamo andare oltre, lavorare su noi stessi, scrollarci di dosso tutte le ansie e le preoccupazioni e fare una grande partita. Solo così escono i risultati. Oggi non abbiamo fatto bene, meglio nel secondo tempo ma non è bastato per portare a casa almeno un punto. Ci aspettiamo tutti qualcosa in più, io per primo”.