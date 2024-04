Mignani: “Mister X? Bari con me terzo, qualche partita l’ho vinta. E’ una casualità”

"I gol si possono fare in tanti modi. Ci stiamo lavorando, se vuoi diventare pericoloso devi andare con tanti uomini dentro l’area, senza subire ripartenze agli avversari e abbiamo giocatori che lo sanno fare. Mister X? Mi piace anche, sembra un personaggio misterioso (ride). Vengo da un percorso dove il Bari con me è arrivato terzo, qualche partita l’ho vinta. Quest’anno è una casualità, un dato su cui pensare. Sto pensando anche a questo. Non vincere tante partite non mi piace, così come non mi piace perdere. Non parlo di quello che c’è stato prima, non è giusto, non ho conoscenza di quello che è avvenuto prima del mio arrivo. Ho dato una mia linea, una mia idea e proposta alla squadra, in queste settimane ho sempre visto una crescita. Dalla Samp al Parma abbiamo migliorato le prestazioni. Domani può arrivare la vittoria, poi il risultato finale è determinato da episodi: dobbiamo essere bravi nella gestione, serve equilibrio e compattezza, ma dobbiamo essere anche pericolosi e determinanti".