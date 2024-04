Mignani: “Importante portare a casa i tre punti. Vasic è giovane, alla prima in B”

"Dal mio arrivo abbiamo cambiato qualcosa rispetto al Palermo di prima, la squadra può aver ricevuto un po’ più di equilibrio, magari con qualche giocatore un meno nell’area avversaria. Ma questo col tempo si può ritrovare. Il calcio è fatto di due fasi, non è importante creare 58 occasioni ma portare a casa i tre punti. Col Parma devi stare attento a non concedere troppo, se concedi come con Samp e Cosenza rischiamo di prendere gol perché hanno tanta qualità e fisicità. Dobbiamo stare attenti, ma altrettanto competitivi e fare male. Sarà complicata per noi, ma deve esserlo pure per loro. Vasic? È alla sua prima esperienza in Serie B, è giovane. Voglio dargli tempo, bisogna inquadrarlo nella maniera giusta, trovare le condizioni giuste per esprimersi al meglio. Spero che ci dia una mano al più presto possibile".