Mignani: “Ho parlato con Brunori. Bari e Palermo piazze simili. Sampdoria in forma”

"La partita col Palermo? Quando incontri una squadra alla prima di campionato grosse idee non riesco a fartele. Brunori? Ho parlato solo di calcio con lui, stasera avrò più occasione. Ho parlato di capire la disponibilità di qualcuno. Brunori sta bene, ha fatto gol e spero che continui. Devo ringraziare la società del Bari che mi ha dato la possibilità di crescere come allenatore. Mi sono trovato bene, c’è molto calore. Due piazze simili, amore sviscerano per la propria squadra. Sono stato apprezzato per i risultati e per come mi pongo, spero di riuscire a fare la stessa cosa a Palermo. Penso solo al Palermo. Difesa a tre? Dopo due giorni di lavoro non c’è tanto da inventare. Ho cercato di capire quello che poteva essere vestito più adatto alla squadra. La squadra entrerà in campo per dare tutta se stessa e battere la Samp. Quando ti viene offerta una possibilità di questo genere puoi avere solo entusiasmo, gioia, voglia di dare tutto me stesso per migliore questa situazione. Mi ha scelto uno dei gruppi più importanti al mondo, stanno dimostrando di essere una società capace di fare le cose in grande. Mi riempie di responsabilità e di orgoglio, qualcosa in me avranno visto altrimenti sarebbero dei folli, e non sono folli. Tra me e la società i colloqui sono iniziati martedì, abbiamo parlato, mi hanno chiesto la mia disponibilità, hanno fatto le loro considerazioni. La scintilla è scattata facilmente, difficile rifiutare una possibilità così grossa. Sono arrivato da due giorni, sarebbe presuntuoso dire che ho già capito tutto, serve un pizzico di fortuna. Ho cercato di mettere i giocatori nelle condizioni di fare il massimo domani. Magari a volte i risultati non vengono. Li ho visti applicati, attenti, stanno bene sul profilo fisico. Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato, ma abbiamo le nostri armi per vincerla. Questo è un gruppo sano, che ha fatto punti, hanno sbagliato qualche partita. Hanno voglia di venir fuori da questa crisi, si sono messi a disposizione. Mi piacerebbe avere tutto il gruppo a disposizione, qualche defezione c’è. Ma li metterò nelle condizioni migliori".